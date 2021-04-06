ВСУ обстреляли из миномётов территорию ЛНР

Ранее, как писал NEWS.ru, к линии соприкосновения в Донецкой области были стянуты сотни танков и артиллерийских систем, а также десятки тысяч человек личного состава украинской армии. Об этом заявил замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов
. По его словам, непосредственно на линии соприкосновения сосредоточены семь бригад, в составе каждой из которых — свыше двух тысяч человек. Кроме того, присутствуют бригады тыловые, подразделения МВД
, Нацгвардии и спецназ СБУ
. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин
допустил, что украинские войска могут начать полномасштабную атаку на Донбасс. Он отметил, что у Киева всё готово для этого.