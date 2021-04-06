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Украинские ВСУ обстреляли из миномётов территорию ЛНР

News.ruиещё 1
6 апреля 2021
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков. По его словам, ВСУ Украины обстреляли из миномёта район подконтрольного ЛНР села Логвиново, пишет РИА Новости.
ВСУ обстреляли из миномётов территорию ЛНР
Фото: vk.com/armsnewsvk.com/armsnews
Осадчий отметил, что для обстрела использовались 120-миллиметровые орудия. Данных о пострадавших пока не поступало. Он добавил, что о происшедшем было сообщено представителям Киева в Совместный центр контроля и координации (СЦКК).
Представитель ЛНР также рассказал, что военные Украины мешают работе ОБСЕ, в частности, глушат сигналы управления и навигации беспилотников миссии. По мнению Осадчего, ВСУ таким способом пытаются скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещённые у линии соприкосновения. Для этих целей вблизи подконтрольных Киеву населённых пунктов Выскрива, Золотое и Орехово ВСУ развернули станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее, как писал NEWS.ru, к линии соприкосновения в Донецкой области были стянуты сотни танков и артиллерийских систем, а также десятки тысяч человек личного состава украинской армии. Об этом заявил замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, непосредственно на линии соприкосновения сосредоточены семь бригад, в составе каждой из которых — свыше двух тысяч человек. Кроме того, присутствуют бригады тыловые, подразделения МВД, Нацгвардии и спецназ СБУ. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин допустил, что украинские войска могут начать полномасштабную атаку на Донбасс. Он отметил, что у Киева всё готово для этого.
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