Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые запустил крылатую ракету «Калибр» по наземной цели. Об этом сообщает Министерство обороны России, обнародовавшее соответствующее видео.
«В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, поразив береговую мишенную позицию на расстоянии свыше 1 километра», – отмечает оборонное ведомство.
Пуск «Калибра» был произведен в акватории Японского моря в ходе испытаний «Маршала Шапошникова», возможности которого расширились после модернизации. Ему была присвоена квалификация фрегата. Сейчас военный корабль способен нанести удары по надводным, подводным и сухопутным целям.