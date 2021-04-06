Пуск «Калибра» был произведен в акватории Японского моря в ходе испытаний «Маршала Шапошникова», возможности которого расширились после модернизации. Ему была присвоена квалификация фрегата. Сейчас военный корабль способен нанести удары по надводным, подводным и сухопутным целям.