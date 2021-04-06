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Пуск ракеты «Калибр» с борта фрегата «Маршал Шапошников» показали на видео

Алевтина Жаркова
20 минут назад
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые запустил крылатую ракету «Калибр» по наземной цели. Об этом сообщает Министерство обороны России, обнародовавшее соответствующее видео.
«В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, поразив береговую мишенную позицию на расстоянии свыше 1 километра», – отмечает оборонное ведомство.
Пуск «Калибра» был произведен в акватории Японского моря в ходе испытаний «Маршала Шапошникова», возможности которого расширились после модернизации. Ему была присвоена квалификация фрегата. Сейчас военный корабль способен нанести удары по надводным, подводным и сухопутным целям.
Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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