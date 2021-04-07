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Пилоты ВВО начали подготовку к параду Победы

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Пилоты Восточного военного округа приступили к подготовке к параду Победы на аэродроме Хурба под Комсомольском-на Амуре.
Пилоты ВВО начали подготовку к параду Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Первыми полёты в парадном строю тренируют бомбардировщики Су-34. Лётчики отрабатывают манёвры с минимальными интервалами между самолётами.
На Дальнем Востоке парады состоятся в Хабаровске, Чите, Владивостоке и Улан-Удэ.
Как ранее сообщала сетевая газета «Янтарный край», на Балтийском флоте ведётся активная подготовка к военному параду в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Армия,Комсомольск-На-Амуре,
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