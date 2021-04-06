Российская армия проводит проверку на Курилах

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовала контрольная проверка. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В рамках проверки за зимний период обучения в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО уже состоялись строевые смотры готовности подразделений.

В ходе них офицеры комплексной комиссии управления корпуса проверили укомплектованность военнослужащих снаряжением и вещевым имуществом, исправность средств радиосвязи, стрелкового оружия и переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.

Также в боевых машинах было проверено техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие средств пожаротушения, уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии.

«В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке», — рассказали в пресс-службе ВВО.