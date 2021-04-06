В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Российская армия проводит проверку на Курилах

Артём Кульша
1 час назад
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовала контрольная проверка. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Российская армия проводит проверку на Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В рамках проверки за зимний период обучения в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО уже состоялись строевые смотры готовности подразделений.
В ходе них офицеры комплексной комиссии управления корпуса проверили укомплектованность военнослужащих снаряжением и вещевым имуществом, исправность средств радиосвязи, стрелкового оружия и переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.
Также в боевых машинах было проверено техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие средств пожаротушения, уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии.
«В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке», — рассказали в пресс-службе ВВО.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Черноморский флот проводит контрольную проверку за зимний период обучения в Крыму и Краснодарском крае. В ходе нее будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.
Армия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители