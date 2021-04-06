Российская армия проводит проверку на Курилах

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовала контрольная проверка. Об этом сообщает
пресс-служба округа.
В рамках проверки за зимний период обучения в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО уже состоялись строевые смотры готовности подразделений.
В ходе них офицеры комплексной комиссии управления корпуса проверили укомплектованность военнослужащих снаряжением и вещевым имуществом, исправность средств радиосвязи, стрелкового оружия и переносной учебно-материальной базы, правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.
Также в боевых машинах было проверено техническое состояние закрепленного вооружения, исправность приборов прицеливания, наличие средств пожаротушения, уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии.
«В ближайшее время военнослужащим армейского корпуса ВВО предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке», — рассказали в пресс-службе ВВО.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Черноморский флот проводит контрольную проверку за зимний период обучения в Крыму и Краснодарском крае. В ходе нее будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка.