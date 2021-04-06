В США утилизируют используемые для наблюдательных полетов над Россией самолеты

Представитель военно-воздушных сил страны сообщила газете, что в наличии двух самолетов OC-135B ("Оу-си-135-би") больше нет необходимости. Их в ближайшем будущем отправят на авиабазу в штате Аризона, где разберут на запчасти и разрежут на металлолом. Кроме того, неназванный представителяь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома поделился, что Вашингтон примет решение о возвращении в ДОН в нужное время, и это решение не связано с запланированными действиями касательно устаревающей техники.