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Западные СМИ нашли в Арктике якобы строящиеся военные базы РФ

Газета.руиещё 6
13 часов назад
Эксперты CNN заявили, что РФ якобы развивает в Арктике военные базы, в том числе для дислокации подводного ядерного беспилотника «Посейдон». Такой вывод журналисты сделали, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.
CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россия скапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатических изменений, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, эксперты пришли к выводу, что Россия активно развивает арктические военные базы, названные «трилистником».
«Москва также расширяет свою сеть береговых ракетных комплексов и зенитных ракетных систем, тем самым увеличивая свои возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий в ключевых частях Арктики», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США следят за активностью России в Арктике и будут отстаивать свои национальные интересы в регионе.
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