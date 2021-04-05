Фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива, сообщает Минобороны России

Фото: Минобороны России Минобороны России

«Адмирал Касатонов» вышел из Североморска 30 декабря прошлого года. Фрегат преодолел около 19 000 морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на « Северной верфи » еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.