«У Украины все готово»: глава ДНР допустил атаку на Донбасс

Украина может начать полномасштабное наступление на Донбасс. Об этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», - отметил он.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Военные эксперты прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. При этом источник в украинской армии заявил изданию «Страна.ua», что в Минобороны ждут приказа главнокомандующего, а все подразделения ВСУ в Донбассе приведены в режим боевой готовности.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация становится все более напряженной и предостерег от «безумия» на Донбассе.