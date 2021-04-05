Глава ДНР допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Денис Пушилин уточнил, что на фоне обострения ситуации в регионе Донецкая республика просчитывает все вероятные варианты. ДНР готова к любому развитию событий, при этом шанс остановить военный конфликт в регионе «крайне мал», добавил глава республики.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.