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ДНР допустила полномасштабную атаку Киева на Донбасс

Вечерняя Москваиещё 6
11 минут назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил вероятности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.
Глава ДНР допустил полномасштабную атаку Киева на Донбасс
Фото: ReutersReuters
По его словам, у Украины для этого все готово.
— Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим, — заявил глава ДНР в эфире «России 24».
Денис Пушилин уточнил, что на фоне обострения ситуации в регионе Донецкая республика просчитывает все вероятные варианты. ДНР готова к любому развитию событий, при этом шанс остановить военный конфликт в регионе «крайне мал», добавил глава республики.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Армия,Денис Пушилин,Киев,Украина,
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