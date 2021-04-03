В результате атаки ВСУ в Донбассе погиб ребенок

Атака беспилотника ВСУ по поселку Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области привела к гибели ребенка 2016 года рождения. Также ранения получила женщина 1954 года рождения, она выжила и была госпитализирована. Руководство ДНР потребовало от ОБСЕ провести расследование инцидента.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по жилому сектору поселка Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области погиб ребенок.

Атака ВСУ 3 апреля была проведена с беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, <...> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», — указали в милиции.

Кроме ребенка 2016 года ранения получила женщина 1954 года рождения, она выжила и была госпитализирована.

Также утром в субботу ВСУ открыли огонь из минометов в направлении поселка Жабуньки в северном пригороде Донецка , сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел произошел в 09:45 по местному времени. Огонь подразделения ВСУ вели из подконтрольного украинским силовикам поселка Пески. В направлении кварталов с мирными жителями было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

«По информации от наших источников, ведение огня осуществлялось двумя мобильными минометными расчетами, которые постоянно передвигались вдоль линии соприкосновения между н.п. Авдеевка и Первомайское», — детализирует в сообщении НМ ДНР.

Под обстрелы попали: микрорайон Октябрьский, «Вольво-центр», поселок Старомихайловка, села Спартак и Яковлевка на донецком направлении.

В целом за прошедшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по населённом пунктам 59 снарядов из минометов, а также гранатометов и вооружения БМП-1.

«Украинские каратели продолжают террор мирного населения Республики, целенаправленно нарушая дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права», — говорится в комментарии НМ ДНР.

Силовики ДНР уже собрали материалы по поводу обстрелов ВСУ, квалифицировав их, как «террористический акт», все документы и вещдоки будут переданы представителям международных организаций, находящимся на территории ДНР.

Также, Генеральная прокуратура ДНР приобщит материалы к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова.

«Призываем международных наблюдателей зафиксировать данные преступные действия ВСУ, их террор в отношении мирного населения Донбасса, а также принудить украинское руководство к прекращению убийств невинных людей», — указали в ДНР.

В республике также выразили уверенность в том, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данному факту с указанием всех виновных должностных лиц.

В соответствии с 4-м пунктом Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия все украинские военные, причастные к обстрелу, должны быть привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в НМ ДНР.

Шаповалов окончил Военный колледж Армии США, где обучают старший офицерский состав для сухопутных войск, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава, пишет одесское издание «Думская».

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что, в случае начала масштабных боевых действий в Донбассе, украинские военные нанесут прямой удар по Донецку, пишет URA.RU.

«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку», – рассказал Безсонов.

Замминистра также назвал удар украинских войск по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) эскалацией конфликта и «разведкой боем».

Константин Косачев. К эскалации со стороны ВСУ в Донбассе привело, в том числе, и обещание военной помощи Украине от США, пояснил заместитель председателя Совета Федерации

Он напомнил, что именно за применение военной силы против собственного населения американцы бомбили в свое время Слободана Милошевича , Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи