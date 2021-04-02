Силовики обстреляли ДНР из гранатометов

Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Голубовское в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики в четверг один раз обстреляли территорию ЛНР, также открыв огонь по поселку Голубовское.

"С начала текущих суток боевики первого батальона 14-й бригады повторно обстреляли из автоматического гранатомета станкового (АГС) район населенного пункта Голубовское", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что об этом случае сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для принятия мер и исключения обвинения ЛНР в провокациях.