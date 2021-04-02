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Киев призвал НАТО повысить уровень боеготовности на границе с Украиной

Артём Кульша
1 час назад
Странам НАТО следует повысить уровень боевой готовности войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины, заявил заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец.
Машовец провел встречу с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой. В ходе нее он обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и поблагодарил Канаду за помощь в противостоянии ей.
Также Машовец обвинил Москву в нежелании выполнять международные договоренности, провокациях и систематических нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.
Он сообщил Галадзе о скоплении российских войск у границы Украины и назвал угрозой и вызовом евроатлантической безопасности военные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь.
«Такие действия должны быть сбалансированы общими усилиями», — заявил Машовец.
Он призвал страны НАТО проводить с Украиной совместные мероприятия, в том числе военные учения, включающие сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Также он призвал страны Североатлантического альянса, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.
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