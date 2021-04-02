Машовец провел встречу с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой. В ходе нее он обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и поблагодарил Канаду за помощь в противостоянии ей.

Также Машовец обвинил Москву в нежелании выполнять международные договоренности, провокациях и систематических нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.

Он сообщил Галадзе о скоплении российских войск у границы Украины и назвал угрозой и вызовом евроатлантической безопасности военные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь.

«Такие действия должны быть сбалансированы общими усилиями», — заявил Машовец.