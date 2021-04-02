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В США назвали «грозных противников» ВМФ России

Lenta.ru
2 часа назад
Атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, действующие подо льдом в Арктике, сталкиваются с «грозным противником» — тремя субмаринами типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США, пишет американский журнал Popular Mechanics.
В США назвали атомные подлодки «грозными противниками» ВМФ России
Фото: ReutersReuters
«Все три подлодки — Seawolf, Connecticut и Jimmy Carter — были специально созданы для работы подо льдом и поиска субмарин, запускающих ракеты», — пишет издание.
Таким образом в журнале прокомментировали одновременное всплытие из-подо льда трех российских субмарин, которые издание назвало «демонстрацией силы с громким посланием: [российские] подводные лодки могут запускать ракеты из недоступных для американских сил регионов».
Соответствующие учения с участием ВМФ России состоялись в марте. Тогда же на спутниковых снимках в районе всплытия рядом с субмаринами заметили образовавшуюся «огромную дыру» — полынью, сформированную, вероятно, посредством пуска торпеды одной из АПЛ.
В январе 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что АПЛ, выступающие носителями стратегического оружия, задействуют неуправляемые реактивные снаряды (НРС). Согласно газете, подобные изделия обеспечат образование прорубей, через которые и будут проходить баллистические ракеты.
Армия,Джеймс Картер,Министерство обороны,газета "Известия",Россия,Соединенные Штаты,
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