Американский генерал предъявил претензии к России за Аляску

Он подчеркнул, что российские самолёты иногда по несколько часов находятся в поле зрения ПВО Аляски. Издание Business Insider пишет, что в связи с глобальным потеплением регион стал более доступным для различных операций.

Ранее NEWS.ru писал, что с российским истребителем Су-35 поколения 4++ в мире могут сравниться только два самолёта: американские истребители пятого поколения — F-22 и F-35. Это потому, что Су-35 по совокупности своих лётных и боевых характеристик вплотную приближается к истребителям пятого поколения.