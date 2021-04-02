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Американский генерал предъявил претензии к России за Аляску

News.ru
32 минуты назад
Российские военно-воздушные силы стали более комплексно и изощрённо проявлять активность на Аляске. Только за 2020 год в регионе столько раз сопровождали русские самолёты, сколько не было со времён холодной войны.
Американский генерал предъявил претензии к России за Аляску
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
С такими претензиями выступил американский генерал Глен ван Хёрк — глава Северного командования вооружённых сил США.
Разница между прошлым и настоящим в том, что сейчас перехваты требуют более комплексного подхода — сразу на нескольких направлениях... — сказал военный.
Он подчеркнул, что российские самолёты иногда по несколько часов находятся в поле зрения ПВО Аляски. Издание Business Insider пишет, что в связи с глобальным потеплением регион стал более доступным для различных операций.
Ранее NEWS.ru писал, что с российским истребителем Су-35 поколения 4++ в мире могут сравниться только два самолёта: американские истребители пятого поколения — F-22 и F-35. Это потому, что Су-35 по совокупности своих лётных и боевых характеристик вплотную приближается к истребителям пятого поколения.
Армия,Оружие,Россия,Аляска,Соединенные Штаты,
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