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Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ

Российская Газетаиещё 5
54 минуты назад
Сенатор Алексей Пушков назвал безумием участие Вашингтона в военной операции против России на стороне Украины. Так политик прокомментировал заявление Киева, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае вооруженного конфликта с РФ и помогут Незалежной.
Пушков оценил обещания США защитить Киев от России
Фото: ТАССТАСС
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, американский коллега заверил его, что "в случае эскалации российской агрессии Вашингтон не оставит Украину". Получены гарантии, добавил глава оборонного ведомства.
Пушков, в свою очередь, посоветовал Киеву не особо надеяться на помощь извне. Особенно, если речь идет о США. По мнению сенатора, такие заверения могут означать что угодно - от новых санкций до поставок оружия.
"Но не прямое военное вмешательство", - написал политик в своем Telegram-канале.
Армия,Политика,Войска,Алексей Пушков,Министерство обороны,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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