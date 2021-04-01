Байден поручил вывести войска из Персидского залива

"Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока", - пишет газета.
США уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая располагалась на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американских вооружений.
Ранее американские сенаторы Тим Кейн и Тодд Янг от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы.
Данный законопроект будет способствовать ограничению действия резолюций 1991 и 2002 годов, "которые стали основой для войны против Ирака".