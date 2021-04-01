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Анкару заподозрили в «двойной игре» с российскими С-400 против НАТО

News.ru
20 минут назад
Североатлантический альянс заподозрил Турцию в проведении «двойной игры» с использованием российских зенитно-ракетных комплексов С-400. К слову, в том же Анкару подозревает и Россия, пишет «Военное обозрение».
Дело в том, что турецкая истребительная авиация совместно с самолётами ВВС Болгарии и Румынии поднималась в воздух над Чёрным морем для «наблюдения и сопровождения российских самолётов». В том же районе они тестировали С-400, и теперь возникает соответствующий вопрос — могли ли ВВС Турции использовать радары этих систем против российских самолётов?
Кроме того, такой же ситуации опасаются и в НАТО. Там считают, что Анкара может вести «двойную игру» против западных стран. Таким образом, в Альянсе не исключают, что Турция могла отслеживать перемещения не только российских самолётов, но и самолётов стран — партнёров НАТО, а после использовать полученную информацию в своих целях.
В США же вообще считают, что постановкой ЗРК С-400 на боевое дежурство та может «вносить дисбаланс в работу средств ПВО стран НАТО в регионе». Доходит до того, что некоторые специалисты уверяют, что Турция собирает информацию о перемещении самолётов Альянса, а после передаёт её России, отмечают в издании.
Ранее NEWS.ru писал, что американский журнал The National Interest сообщил, что на параде Победы в Москве Россия представит своё самое смертоносное оружие. Издание считает, что для российских властей это праздничное мероприятие — одна из возможностей продемонстрировать потенциальным зарубежным покупателям лучшие образцы своей военной техники.
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