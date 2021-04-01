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Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
42 минуты назад
Пограничники Крыма получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС предназначен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности России на севере Крымского полуострова, добавили в ведомстве. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Способен развивать скорость более 50 узлов и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами.
«Основными задачами по применению пограничных сторожевых катеров на воздушной подушке проекта А25 на севере Крыма являются: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности», – отметили в ведомстве.
Пограничники отметили, что катер оснащен противопульным бронированием и крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, который может быть использован в случае угроз безопасности или покушения на территориальную целостность.
Напомним, в ноябре глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма.
Армия,Александр Молохов,ФСБ,РИА Новости,Республика Крым,Россия,Украина,
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