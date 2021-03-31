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Новым начальником штаба Космических войск ВКС стал полковник Андрей Ревенок

ТАССиещё 3
1 час назад
Президент России Владимир Путин назначил новым начальником штаба Космических войск ВКС - первым заместителем командующего 15 армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.
Назначен новый начальник штаба Космических войск ВКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Командующий космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба - первого заместителя командующего 15 армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что он был назначен на эту должность указом президента.
Генерал-майор Анатолий Нестечук, который ранее был начальником штаба - первым замкомандующего 15 армии ВКС, назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.
Ранее Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии ВКС. Теперь на его место назначен полковник Сергей Сучков, который занимал должность начальника Главного центра разведки космической обстановки 15 армии ВКС (ОсН). Он также был представлен генерал-полковником Александром Головко руководящему составу космических войск ВКС.
"На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого назначения службу в должности заместителя начальника штаба 15 армии ВКС (ОсН)", - добавили в Минобороны.
Армия,Сергей Сучков,Александр Головко,Владимир Путин,Министерство обороны,
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