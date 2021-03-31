Назначен новый начальник штаба Космических войск ВКС

"Командующий космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба - первого заместителя командующего 15 армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что он был назначен на эту должность указом президента.
"На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого назначения службу в должности заместителя начальника штаба 15 армии ВКС (ОсН)", - добавили в Минобороны.