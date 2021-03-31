В США заявили о стягивании российских войск к Украине

По оценке одного из источников СМИ, примерно 4000 дополнительных российских войск якобы было отправлено к границе.

Издание уточняет, что высокопоставленные американские чиновники в Европе и США обратили внимание на наращивание российских войск на границе с Украиной. По его сведениям, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до самого высокого уровня — «потенциально неминуемого кризиса».