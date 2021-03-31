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NYT пишет о наращивании российских войск на границе с Украиной

Газета.Ru
33 минуты назад
В США заявили о стягивании российских войск к границе с Украиной, сообщает The New York Times.
В США заявили о стягивании российских войск к Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По оценке одного из источников СМИ, примерно 4000 дополнительных российских войск якобы было отправлено к границе.
Издание уточняет, что высокопоставленные американские чиновники в Европе и США обратили внимание на наращивание российских войск на границе с Украиной. По его сведениям, на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с «возможного кризиса» до самого высокого уровня — «потенциально неминуемого кризиса».
Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, особенно в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму.
Ранее Хомчак оценил вероятность войны с Россией.
Армия,Руслан Хомчак,New York Times,Соединенные Штаты,Украина,
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