В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников

В декабре 2020 года, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами в Центральноафриканской Республике, Россия по просьбе властей ЦАР направила
в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они занимались обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать
российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).