В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников

Утверждается, что в распоряжении военных находятся 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов. Согласно имеющимся данным, наемники направляются в зону аэродрома Абакава (aérodrome d’Abakava). Источники из местных служб безопасности сообщили журналистам, что российские бойцы якобы планируют развернуть на территории аэропорта свою базу и использовать объект в дальнейшем.