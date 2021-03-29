Ту-142 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски

Подчеркивается, что российские самолеты "не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады", а в настоящее время "находятся в международном воздушном пространстве".

Ранее пресс-служба российского Северного флота сообщила, что два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, а также над Баренцевым морем. Отмечалось, что на начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов. Во время полета над Норвежским и Северным морями их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.