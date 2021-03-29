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Американские военные заметили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски

РИА Новости
39 минут назад
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, которые в понедельник вошли в опознавательную зону ПВО Аляски.
Ту-142 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 04.50 (16.50 мск)... NORAD идентифицировало и отследило два патрульных российских самолета Ту-142, которые вошли в опознавательную зону ПВО Аляски", - , говорится в заявлении NORAD на Аляске.
Подчеркивается, что российские самолеты "не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады", а в настоящее время "находятся в международном воздушном пространстве".
"Как и всегда, NORAD сохраняет бдительность и готовность защищать суверенное воздушное пространство Канады и США. чтобы сдерживать и устранять потенциальные угрозы на наших воздушных и морских подступах", - указывается в заявлении американских военных.
Ранее пресс-служба российского Северного флота сообщила, что два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, а также над Баренцевым морем. Отмечалось, что на начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов. Во время полета над Норвежским и Северным морями их сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.
Армия,Аляска,
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