Генштаб ВСУ допустил военный конфликт с Россией

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"Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации, со стороны Российской Федерации на территории, временно подконтрольной нашей власти... Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц. Такую тенденцию фиксировали в августе и сентябре.

Хомчак добавил, что Вооруженные силы Украины с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года "выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне".

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.