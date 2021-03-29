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Украина исключила встречу по вопросу Донбасса без ее участия

Национальная Служба Новостейиещё 8
1 час назад
Украина выступила против проведения встречи лидеров стран участников «нормандской четверки» по вопросу Донбаcса без ее участия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
Украина исключила встречу по вопросу Донбасса без ее участия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель согласовывают проведение видеоконференции, в рамках которой могут затронуть тему Донбасса.
"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - приводит цитату Николенко «Газета.ру».
Представитель украинского МИД подчеркнул, что встречи проводятся с участием четырех стран и только в полном составе можно добиться урегулирования конфликта.
Встречи в нормандском формате проходят с 2014 года. В состав «нормандской четверки» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предыдущая встреча прошла в декабре 2019 года в Париже.
Армия,Эмманюэль Макрон,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Газета.Ru,Украина,
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