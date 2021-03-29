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В Минобороны сообщили о начале подготовки к параду Победы 9 мая

Газета.Ruиещё 2
26 минут назад
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Москве начались мероприятия по подготовке к параду Победы, который традиционно пройдет 9 мая. Об этом сообщил на заседании коллегии оборонного ведомства, пишут "Известия".
В Минобороны сообщили о подготовке к параду Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам министра, в 2021 году в военном параде будут участвовать свыше 12,5 тыс. человек. Кроме того, он указал, что будут задействованы 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.
В составе колонны будут 35 образцов новой и модернизированной военной техники. Как сообщает издание, на параде будет продемонстрировано много серийных образцов боевой техники. Речь идет о танках Т-90М "Прорыв", боевых машинах пехоты БМП-2М "Бережок", бронеавтомобилей семейства "Тайфун-ВДВ".
Также в параде будут задействованы истребитель Су-57, танк Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М, вертолеты Ми-28НМ и другая техника. Кроме того, на параде представят образцы, испытания которых по плану должны завершиться в текущем или 2022 году.
Эксперты, которые были опрошены изданием, считают что грядущий парад будет наглядной иллюстрацией быстрых темпов перевооружения российских войск в последние годы.
Армия,Войска,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Москва,
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