В Германии испугались российского оборудования на подводных лодках

Немецкие СМИ забили тревогу из-за российского оборудования, установленного на сотне подводных лодках ВМС Германии – Бундесмарине.

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Газета Bild пишет, что Берлин начал сотрудничать с компанией в 2005 году, во времена правления канцлера Шредера. Новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 и U36, введенных в строй несколько лет назад.

Компания «Транзас» была основана в Петербурге в 1990 году. Она работает в гражданской и военной области. В 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila. Однако подразделение, занимающееся военной продукцией, осталось российским. Им активно интересуются западные разведслужбы, пишет газета.

При этом в Министерстве обороны Германии не видят опасности в российских системах. Там заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств».