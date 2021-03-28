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В Германии испугались российского оборудования на подводных лодках

Майк Габриелян
19 минут назад
Немецкие СМИ забили тревогу из-за российского оборудования, установленного на сотне подводных лодках ВМС Германии – Бундесмарине.
В Германии испугались российского оборудования на подводных лодках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о навигационных устройствах, разработанных российской компанией «Транзас», сообщает «РИА Новости».
Газета Bild пишет, что Берлин начал сотрудничать с компанией в 2005 году, во времена правления канцлера Шредера. Новыми навигационными системами оснастили около 100 кораблей. Позже Германия выбрала систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных подлодок U35 и U36, введенных в строй несколько лет назад.
Компания «Транзас» была основана в Петербурге в 1990 году. Она работает в гражданской и военной области. В 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila. Однако подразделение, занимающееся военной продукцией, осталось российским. Им активно интересуются западные разведслужбы, пишет газета.
При этом в Министерстве обороны Германии не видят опасности в российских системах. Там заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств».
Ранее «Рамблер» рассказывал, как США продолжают электронную слежку за союзниками в Европе, в частности, за немецкими политиками и главами компаний. https://news.rambler.ru/usa/44624440/
Армия,Транзас,Bild,РИА Новости,Германия,
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