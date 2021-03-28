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В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"

РИА Новости
7 минут назад
Незаметность и тишина подводной лодки "Великий Новгород" проекта 636 "Варшавянка" достигается за счет специальной конструкции двигателя, рассказал "Звезде" командир электромеханической боевой части Денис Байрачный.
В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении", — сказал он.
По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.
"Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов", — подчеркнул собеседник телеканала.
Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую — "Волхов" — уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки — "Магадан" и "Уфа".
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