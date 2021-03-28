В ВМФ раскрыли секрет подлодки, которую Запад называет "Черная дыра"

По словам подводника, силовая установка находится в шестом отсеке, а с помощью двух дополнительных линий вала "Великий Новгород" может выполнять маневры разворота на месте.

Первой в серии дизель-электрических подлодок проекта 636, предназначенных для Тихоокеанского флота, стала субмарина "Петропавловск-Камчатский". Ее, как и вторую — "Волхов" — уже передали флоту, в этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. В конце 2019 года заложили третью и четвертую подлодки — "Магадан" и "Уфа".