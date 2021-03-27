Вооружённые силы Соединённых Штатов
летом проведут виртуальные учения по противодействию Китаю
и России
. Они будут выполнены в виде участия в «секретной военной игре».
Названия стран-противников в программе будут вымышленными, однако основная цель проведения мероприятия — отработка действий военных США при агрессии и непредвиденных поступках со стороны Москвы или Пекина. Участников поставят в условия глобального кризиса и им придётся постоянно подстраиваться под меняющиеся условия.
Пентагон намерен таким образом подготовить военных к кибератакам России, продвижению войск РФ в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Арктики, а также демонстрации КНР силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань.
Источник из числа бывших сотрудников американского Минобороны рассказал, что предыдущие подобные учения заканчивались поражением США и их союзников.
Как писал ранее NEWS.ru, с 16 по 19 марта в Крыму прошли масштабные учения десантников. На полуостров были переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ. В учениях на военном полигоне Опук в восточной части Крыма было задействовано более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.