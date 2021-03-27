Вооружённые силы Соединённых Штатов летом проведут виртуальные учения по противодействию Китаю России . Они будут выполнены в виде участия в «секретной военной игре».

Названия стран-противников в программе будут вымышленными, однако основная цель проведения мероприятия — отработка действий военных США при агрессии и непредвиденных поступках со стороны Москвы или Пекина. Участников поставят в условия глобального кризиса и им придётся постоянно подстраиваться под меняющиеся условия.

Пентагон намерен таким образом подготовить военных к кибератакам России, продвижению войск РФ в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Арктики, а также демонстрации КНР силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань.

Источник из числа бывших сотрудников американского Минобороны рассказал, что предыдущие подобные учения заканчивались поражением США и их союзников.