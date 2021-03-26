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Россия перевооружит Западный округ на новые системы залпового огня

Ferra.ru
2 часа назад
Стало известно, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С» в Западном военном округе. Новое оружие считается одним из самых мощных в мире в своём классе.
Россия перевооружит Западный округ на новые системы залпового огня
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Системы «Торнадо-С» способны наносить удары на расстоянии более 100 километров. Кроме того, они могут одним залпом обстреливать несколько разных целей.
Установка «Торнадо-С» сможет заменить сразу целую батарею боевых машин прошлого поколения. Новые реактивные системы залпового огня поступят в 79-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду.
Как пояснил военный эксперт изданию «Известия», «Торнадо-С» — самая современная РСЗО. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. Для неё также создавали новые дальнобойные снаряды. Они смогли повысить точность поражения целей.
Армия,газета "Известия",Россия,
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