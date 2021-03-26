Россия перевооружит Западный округ на новые системы залпового огня

Стало известно, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» заменят на крупнокалиберные «Торнадо-С» в Западном военном округе. Новое оружие считается одним из самых мощных в мире в своём классе.

Системы «Торнадо-С» способны наносить удары на расстоянии более 100 километров. Кроме того, они могут одним залпом обстреливать несколько разных целей.