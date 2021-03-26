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«Адмирал Горшков» провел стрельбы из 130 мм орудия

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад
Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле, сообщила пресс-служба СФ.
«Адмирал Горшков» провел стрельбы на Новой Земле
Фото: ТАССТАСС
«Боевые упражнения выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил закрытые мишенные позиции [находились вне прямой видимости с корабля], расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».
«Адмирал Горшков» оснащен одной артиллерийской установкой А-192, она стоит на носовой части корабля. Орудие способно стрелять на скорости до 30 выстрелов в минуту, максимальная дальность – более 20 километров.
Ранее сообщалось, что фрегат провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска.
Также «Адмирал Горшков», согласно данным источника, успешно поразил цели ракетами «Циркон».
Армия,Совет Федерации,РИА Новости,
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