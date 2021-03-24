Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», – цитирует сообщение пресс-службы флота ТАСС.
Фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск.
Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» также планируется оснастить гиперзвуковым оружием, они будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.