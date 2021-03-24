Украинские силовики 17 раз за неделю обстреляли ДНР

По его словам, в результате обстрелов погиб мирный житель. Также он отметил, что украинские силовики за неделю разместили 32 единицы военной техники в 11 населенных пунктах Донбасса, что «является нарушением третьего пункта дополнительных мер». Также среди обнаруженного вооружения танки и бронетехника.