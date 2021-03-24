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Украинские силовики 17 раз за неделю обстреляли ДНР

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
24 марта 2021
Украинские военнослужащие за минувшую неделю 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Украинские силовики 17 раз за неделю обстреляли ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«За неделю украинские боевики совершили 17 огневых провокаций с применением 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия, в том числе снайперского. Также боевики попытались применить БПЛА для ведения корректировки минометного огня», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, в результате обстрелов погиб мирный житель. Также он отметил, что украинские силовики за неделю разместили 32 единицы военной техники в 11 населенных пунктах Донбасса, что «является нарушением третьего пункта дополнительных мер». Также среди обнаруженного вооружения танки и бронетехника.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
Армия,Эдуард Басурин,РИА Новости,
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