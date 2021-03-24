Украинские силовики 17 раз за неделю обстреляли ДНР

Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации
на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили
о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали
размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел
окраин Донецка.