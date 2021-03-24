Американский самолёт-разведчик пролетел рядом с Сочи

Самолёт, который используется в радиоэлектронной разведке, вылетел около 7 утра по московскому времени с аэродрома, расположенного на севере острова Крит. Сначала «разведчик» полетел в сторону Украины, затем, будучи в воздухе над Болгарией, резко изменил курс и двинулся к России. Пролетая над акваторией Черного моря, самолёт сделал крюк у побережья Сочи и направился в сторону Крыма.

Как сообщал «Рамблер», самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США ведут работу у черноморского побережья России, в том числе рядом с Крымом. Так, в ноябре прошлого года аналитики заявили о том, что вдоль черноморского побережья России пролетели самолеты RC-135U Combat Sent и CL-600 Artemis. При этом один из самолетов радиоэлектронной разведки США, судя по траектории, достаточно близко подлетел к Крыму. Также активный мониторинг у границ России провел и специальный самолет Bombardier Challenger 605 ВС США с базы Констанца.