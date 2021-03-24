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Американский самолёт-разведчик пролетел рядом с Сочи

Павел Тиунов
27 минут назад
По данным сервиса Flighradar, 24 марта в непосредственной близости от Сочи пролетел стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135W Rivet Joint. Границу России воздушное судно не нарушило.
Американский самолёт-разведчик пролетел рядом с Сочи
Фото: ReutersReuters
Самолёт, который используется в радиоэлектронной разведке, вылетел около 7 утра по московскому времени с аэродрома, расположенного на севере острова Крит. Сначала «разведчик» полетел в сторону Украины, затем, будучи в воздухе над Болгарией, резко изменил курс и двинулся к России. Пролетая над акваторией Черного моря, самолёт сделал крюк у побережья Сочи и направился в сторону Крыма.
Как сообщал «Рамблер», самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США ведут работу у черноморского побережья России, в том числе рядом с Крымом. Так, в ноябре прошлого года аналитики заявили о том, что вдоль черноморского побережья России пролетели самолеты RC-135U Combat Sent и CL-600 Artemis. При этом один из самолетов радиоэлектронной разведки США, судя по траектории, достаточно близко подлетел к Крыму. Также активный мониторинг у границ России провел и специальный самолет Bombardier Challenger 605 ВС США с базы Констанца.
Армия,Россия,Сочи,Соединенные Штаты,
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