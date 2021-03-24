В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Парламент Армении отменил военное положение

РИА Новости
48 минут назад
Парламент Армении на заседании в среду отменил военное положение, введенное в стране 27 сентября 2020 года. За принятие проекта, предложенного оппозиционными фракциями "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", проголосовали 118 депутатов, против - один и один воздержался.
Парламент Армении отменил военное положение
Фото: ТАССТАСС
Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных выборов. Согласно армянскому законодательству выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В этом случае Никол Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Во вторник с призывом к коллегам проголосовать за проект решения выступил спикер парламента Арарат Мирзоян. Он заявил, что было бы лучше, если бы правительство само выступило с этой инициативой, и "оно сделало бы это в ближайшие дни" с учетом анонсированных 20 июня внеочередных парламентских выборов, но так как оппозиция сделала это раньше, то "целесообразнее согласиться с инициативой".
Проект оппозиции об отмене военного положения 15 марта отклонила профильная комиссия по вопросам обороны и безопасности. Глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. Он отмечал, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства. Однако оппозиция внесла проект решения на рассмотрение пленарного заседания.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
Армия,В мире,Никол Пашинян,Андраник Кочарян,Арарат,Армения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители