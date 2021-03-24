Парламент Армении отменил военное положение

Отмена военного положения нужна для проведения внеочередных выборов. Согласно армянскому законодательству выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства. В этом случае Никол Пашинян
продолжит исполнять обязанности премьера. Во вторник с призывом к коллегам проголосовать за проект решения выступил спикер парламента Арарат
Мирзоян. Он заявил, что было бы лучше, если бы правительство само выступило с этой инициативой, и "оно сделало бы это в ближайшие дни" с учетом анонсированных 20 июня внеочередных парламентских выборов, но так как оппозиция сделала это раньше, то "целесообразнее согласиться с инициативой".