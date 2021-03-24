Парламент Армении отменил военное положение

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.