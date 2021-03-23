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Герой России заподозрил диверсию в ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Вероника Полынина
1 час назад
Причиной аварии с дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3 могла стать диверсия. Такое мнение высказал член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», Герой РФ, летчик-испытатель Анатолий Кнышов.
Он отметил, что система катапультирования проверена десятилетиями и ее нештатное срабатывание – случай исключительный.
«Катапультирование происходит в двух случаях: либо каждый член экипажа сам принимает решение покинуть машину и приводит механизм в действие, либо это может сделать один человек, когда остальные, например, без сознания. Он может катапультировать всех. Но вот то, что произошло, больше похоже на диверсию, и я думаю, только комиссия сможет определить причину трагедии», - сказал Кнышов в комментарии «Московскому комсомольцу».
Он отметил, что самолет находился на земле, и никаких предпосылок для срабатывания системы катапультирования не было.
В свою очередь, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ, заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что катапульта могла самопроизвольно сработать в результате неисправности в системе электропитания.
«Скорее всего, это неисправность электрической системы, обеспечивающей работу катапультных кресел. Потому что просто так сработать три кресла сразу не могут», - сказал он.
Как сообщал «Рамблер», во вторник на аэродроме Шайковка под Калугой произошла авария с дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3. Во время запуска двигателей бомбардировщика сработала система катапультирования. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.
Армия,Видео,Анатолий Кнышов,Владимир Попов,Министерство обороны,Московский комсомолец,Россия,Калуга,
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