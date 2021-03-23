«Катапультирование происходит в двух случаях: либо каждый член экипажа сам принимает решение покинуть машину и приводит механизм в действие, либо это может сделать один человек, когда остальные, например, без сознания. Он может катапультировать всех. Но вот то, что произошло, больше похоже на диверсию, и я думаю, только комиссия сможет определить причину трагедии», - сказал Кнышов в комментарии «Московскому комсомольцу».
«Скорее всего, это неисправность электрической системы, обеспечивающей работу катапультных кресел. Потому что просто так сработать три кресла сразу не могут», - сказал он.