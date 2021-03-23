Он отметил, что система катапультирования проверена десятилетиями и ее нештатное срабатывание – случай исключительный.

Он отметил, что самолет находился на земле, и никаких предпосылок для срабатывания системы катапультирования не было.

Как сообщал «Рамблер», во вторник на аэродроме Шайковка под Калугой произошла авария с дальним сверхзвуковым ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3. Во время запуска двигателей бомбардировщика сработала система катапультирования. Погибли три человека, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.