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Американские катера «Айленд» пополнят состав ВМС Украины

Моя Москва.онлайн
56 минут назад
Два патрульных катера США типа «Айленд», получившие название «Фастов» и «Сумы», уже в скором времени станут частью состава ВМС Украины. Об этом сообщает портал «Военное Дело».
Американские катера пополнят состав ВМС Украины
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Как стало известно, в данный момент украинские моряки, в ходе стажировки, проводят различные тренировки на этих кораблях в месте их базирования штате Мериленд.
По мнению командования Украины, произведенные в Соединенных Штатах устаревшие катера смогут усилить мощь военного флота против «агрессии РФ на море».
Ранее сообщалось о том, что BAE Systems продолжит поддержку пусковых систем Nulka.
Армия,Соединенные Штаты,Украина,
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