Американские катера пополнят состав ВМС Украины

Два патрульных катера США
типа «Айленд», получившие название «Фастов» и «Сумы», уже в скором времени станут частью состава ВМС Украины
. Об этом сообщает портал «Военное Дело»
.
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Как стало известно, в данный момент украинские моряки, в ходе стажировки, проводят различные тренировки на этих кораблях в месте их базирования штате Мериленд.
По мнению командования Украины, произведенные в Соединенных Штатах устаревшие катера смогут усилить мощь военного флота против «агрессии РФ на море».
Ранее сообщалось о том, что BAE Systems продолжит поддержку пусковых систем Nulka.