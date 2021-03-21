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Москва

Россия ударила по боевикам у турецкой границы 

Lenta.ru 1 час назад
Россия ударила по боевикам у турецкой границы
Фото: РИА Новости
Российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции и очевидцев.
По их информации, один из ударов — возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб — был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса «земля-земля» поразила цель в деревне Ках. Оппозиция заявляет, что удары пришлись по позициям, расположенным близко к густонаселенным городам и лагерям. Указывается, что это первая подобная атака в 2021 году. Данных о числе убитых или раненых нет.
Россию обеспокоила переброска турецкой техники в Сирии
Ранее в марте сообщалось, что Россия ударила по поддерживаемым Турцией террористам крылатой ракетой комплекса «Искандер» с территории авиабазы Хмеймим.
Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. Целью кампании называлась поддержка правительственной армии и сирийского президента Башара Асада в борьбе с террористами, в том числе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Ее основная фаза уже закончилась, сейчас российские силы помогают сирийским с ударами по боевикам, а также с поддержанием режима прекращения огня в Идлибе, который находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Турция считает ее членов оппозицией и поддерживает, Россия и Сирия — террористами.
5 марта 2020-го президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого создали коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через провинцию. Поводом для переговоров стало резкое обострение ситуации в Сирии, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.
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Армия , В мире , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Джебхат ан-Нусра , Исламское государство , Идлиб , Сирия , Турция
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