Япония и США объединятся в случае конфликта вокруг Тайваня

Япония и США договорились о взаимодействии в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По его сведениям, соответствующий вопрос был поднят в ходе состоявшейся на этой неделе в Токио встречи между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Японии Нобуо Киси . При этом детального обсуждения, как именно стороны должны реагировать на такую конфликтную ситуацию, не проводилось. Японский министр на той же встрече указал на возросшую активность китайских самолетов в районе Тайваньского пролива.

Токио, как отмечает Kyodo, со своей стороны рассматривает вариант отправки Сил самообороны для защиты кораблей и самолетов США в случае прямого конфликта в районе Тайваня. Япония исходит из того, что этот регион близок к ней и такое положение дел напрямую затронет ее безопасность.