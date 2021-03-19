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Москва

В ОБСЕ заявили о продвижении ВСУ в Донбассе 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Международные наблюдатели при помощи беспилотников зафиксировали продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону непризнанной Донецкой народной республики. Об этом со ссылкой на ОБСЕ сообщает «Донбасс Сегодня».
Наблюдатели отметили, что новые фортификационные сооружения ВСУ были зафиксированы в 1200 метрах от Песок.

«Данные позиции были нами расценены, как продвижение вперед. Теперь на этом участке линии разграничения расстояние между противоборствующими сторонами сократилось до 280 метров», — приводит издание слова представителей ОБСЕ.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
Разведка США подсчитала группировки войск в Донбассе
При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Военные эксперты прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. При этом источник в украинской армии заявил изданию «Страна.ua», что в Минобороны ждут приказа главнокомандующего, а все подразделения ВСУ в Донбассе приведены в режим боевой готовности.
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Армия , Видео , В мире , Министерство обороны , ОБСЕ
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