Международные наблюдатели при помощи беспилотников зафиксировали продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону непризнанной Донецкой народной республики. Об этом со ссылкой на ОБСЕ сообщает «Донбасс Сегодня».

Наблюдатели отметили, что новые фортификационные сооружения ВСУ были зафиксированы в 1200 метрах от Песок.

«Данные позиции были нами расценены, как продвижение вперед. Теперь на этом участке линии разграничения расстояние между противоборствующими сторонами сократилось до 280 метров», — приводит издание слова представителей ОБСЕ.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».

При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.