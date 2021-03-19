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Москва

Источник рассказал об исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодке 

РИА Новости 1 час назад
Исчезнувшая с радаров НАТО российская подлодка подала сигнал
Фото: ТАСС
Исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию, рассказал РИА Новости в пятницу информированный источник.
Накануне ряд иностранных СМИ сообщили, что группа кораблей НАТО после контакта начала поиск российской подлодки в Средиземном море.

"Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону"… Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону", — рассказал собеседник агентства в День моряка-подводника.

По его словам, НАТО располагает большими возможностями в Средиземном море, но уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания.

"Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает", — отметил источник.

Ранее в пятницу командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота находятся сегодня в море на боевом дежурстве.
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Как накануне написало, в частности, издание News Israel, несколько дней назад российская подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Исчезновение подлодки вызвало озабоченность у ВМС США, "особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию".
После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску "пропажи".
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Армия , Игорь Осипов , НАТО , РИА Новости
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