ВМФ России получит в 2021 году три атомные подлодки

Говоря о неатомном подводном кораблестроении главком отметил, что в ближайшее время в состав ВМФ будет принят "Магадан". Эта лодка проекта 636.3 будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. После достройки на воде и испытаний "Магадан" совершит переход на Тихоокеанский флот. Также в этом году для подводных сил ТОФ будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки "Можайск" и "Якутск".