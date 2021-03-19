ВМФ России получит в 2021 году три атомные подлодки

В интервью в газете "Красная звезда
" он уточнил, что в состав флота войдут ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег
", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" - "Казань" и "Новосибирск". В этом году будут также заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской
". "Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ", - рассказал Евменов.