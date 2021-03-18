Десантники России и Белоруссии отразили нападение "противника"

Военнослужащие уничтожили противника с открытых и закрытых огневых позиций с помощью боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", 120-миллиметровых минометов "Сани", автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д, а также снайперского вооружения.

Об учениях

Всего в учениях задействованы порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, а также более 80 военнослужащих Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Активная фаза первых в этом году совместных российско-белорусских тактических учений Воздушно-десантных войск ВС РФ и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии, посвященных миротворческой тематике, проходит в период с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.