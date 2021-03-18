Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео 

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Москве аварийно приземлился бизнес-джет без одной стойки шасси. Случившееся попало на видео, ролик и подробности ситуации опубликовал Telegram -канал LShot.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно заходит на посадку, а затем заваливается на бок в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел в столичной авиагавани Внуково . Как уточнил информированный источник «Интерфакса» , частный самолет Hawker 900XP прибыл рейсом из Ниццы. Собеседник агентства пояснил, что на борту находился только экипаж в составе трех человек. Никто из них не пострадал.

В настоящее время борт отбуксирован на место стоянки.