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Москва

Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео 

Lenta.ru 22 минуты назад
В Москве аварийно приземлился бизнес-джет без одной стойки шасси. Случившееся попало на видео, ролик и подробности ситуации опубликовал Telegram-канал LShot.
На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно заходит на посадку, а затем заваливается на бок в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.
Инцидент произошел в столичной авиагавани Внуково. Как уточнил информированный источник «Интерфакса», частный самолет Hawker 900XP прибыл рейсом из Ниццы. Собеседник агентства пояснил, что на борту находился только экипаж в составе трех человек. Никто из них не пострадал.
В настоящее время борт отбуксирован на место стоянки.
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Армия , Видео , Международный аэропорт Внуково , Интерфакс , Москва , Ницца , Франция
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