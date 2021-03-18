СМИ: Россия сможет заблокировать территорию США за сутки

В будущем Россия сможет полностью заблокировать США за 24 часа. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о планах Министерства обороны России построить 14 стратегических атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до 2027 года.

«Если Россия преуспеет, то с помощью усиленного подводного флота сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов», — сообщила сегодня «ПолитРоссия».

В настоящее время на вооружение Северного флота принята подлодка «Князь Владимир» проекта «Борей-А», еще одна субмарина данного проекта построена, три строятся, а головное судно проекта «Ясень-М» «Казань» готовится к передаче флоту.

На днях итальянское издание InsideOver сообщило, что модернизация Россией Северного флота лишила США и их союзников возможности проводить так называемые операции по свободному судоходству по маршруту Северного морского пути — они боятся рисковать и отправлять туда свои корабли.