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Москва

Россия сможет заблокировать территорию США за сутки 

Артём Кульша 38 минут назад
СМИ: Россия сможет заблокировать территорию США за сутки
Фото: ТАСС
В будущем Россия сможет полностью заблокировать США за 24 часа. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о планах Министерства обороны России построить 14 стратегических атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М» до 2027 года.

«Если Россия преуспеет, то с помощью усиленного подводного флота сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов», — сообщила сегодня «ПолитРоссия».

В настоящее время на вооружение Северного флота принята подлодка «Князь Владимир» проекта «Борей-А», еще одна субмарина данного проекта построена, три строятся, а головное судно проекта «Ясень-М» «Казань» готовится к передаче флоту.
На днях итальянское издание InsideOver сообщило, что модернизация Россией Северного флота лишила США и их союзников возможности проводить так называемые операции по свободному судоходству по маршруту Северного морского пути — они боятся рисковать и отправлять туда свои корабли.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Министерство обороны
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