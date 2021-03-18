Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Последнюю «Варшавянку» передадут Тихоокеанскому флоту в 2024 году 

Российская Газета 46 минут назад
Последнюю «Варшавянку» передадут ТОФ в 2024 году
Фото: "Адмиралтейские верфи"
Последнюю дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота передадут в 2024 году. И на этом будет закончено строительство серии из шести субмарин для ТОФ.
Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Пятую и шестую подлодки заложат в нынешнем году ко Дню Победы или Дню ВМФ России.
Первой в серии проекта 636 стала субмарина "Петропавловск-Камчатский", ее передали Тихоокеанскому флоту 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ТОФ 24 октября прошлого года. Строятся третья и четвертая — "Магадан" и "Уфа".
Кстати, недавно пресс-служба "Адмиралтейских верфей" заявила, что в конце марта предполагают спустить на воду дизель-электрическую подводную лодку "Магадан". Степень ее технической готовности составляет более 80 процентов.
Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую боевую эффективность. В них оптимально сочетается скрытность и дальность обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Автономность плавания подлодок — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 метров. Экипаж — 52 человека. На вооружении шесть торпедных аппаратов.
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Российская Газета: последние новости
Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию Оправдывает прозвище: NI высоко оценил БМПТ "Терминатор" Оправдывает прозвище: NI высоко оценил БМПТ "Терминатор" В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией
Комментарии
Армия , Адмиралтейские верфи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с прыгнувшей в колодец за упавшим сыном россиянкой
00:34
Появилось видео с прыгнувшей в колодец за упавшим сыном россиянкой
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес
Педофил заманил ребенка в укромное место и был пойман
00:43
Педофил заманил ребенка в укромное место и был пойман
Происшествия В мире
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
00:27
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
Происшествия
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
00:58
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
Шоу-бизнес
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
00:42
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
В мире Общество
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
01:30
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
Происшествия
Появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой
00:25
Появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой
Происшествия
Светлана Бондарчук сменила имидж и показала результат на видео
00:07
Светлана Бондарчук сменила имидж и показала результат на видео
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение