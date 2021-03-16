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Москва

Украина требует у России объяснений по поводу нарушения вертолетом воздушного пространства 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Украины
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники потребовали объяснений по поводу нарушения российским вертолетом воздушной границы республики. Об этом во вторник сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"РФ направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом", — отметили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня пограничный наряд в Сумской области зафиксировал, как вертолет залетел с территории РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Затем он вернулся в обратном направлении и оставил украинское воздушное пространство.
После этого Государственная пограничная служба направила письмо пограничному управлению Пограничной службы ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. В пресс-центре указали, что сейчас ожидается ответ от российских пограничников.
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Армия , ФСБ
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