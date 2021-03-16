Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Украины

Украинские пограничники потребовали объяснений по поводу нарушения российским вертолетом воздушной границы республики. Об этом во вторник сообщили в Государственной пограничной службе Украины

"РФ направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом", — отметили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня пограничный наряд в Сумской области зафиксировал, как вертолет залетел с территории РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Затем он вернулся в обратном направлении и оставил украинское воздушное пространство.