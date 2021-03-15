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Столтенберг назвал отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, это заслуга альянса.

"У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", — сказал Столтенберг, выступая в понедельник по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.

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Армия , Видео , Йенс Столтенберг , Европарламент , НАТО , Китай
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