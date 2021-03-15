"У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет", — сказал Столтенберг, выступая в понедельник по видеосвязи на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности.