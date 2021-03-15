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112 российских военных погибло за время операции в Сирии

Артём Кульша
2 часа назад
Человеческие потери Вооруженных сил России за время военной операции в Сирии составили 112 человек. Об этом сообщает ТАСС.
112 российских военных погибло в Сирии
Фото: ReutersReuters
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Государственной думе состоялся круглый стол на тему «Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов». В ходе него первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.
30 сентября 2015 года Совет Федерации дал согласие на использование ВС России в Сирии. 30 сентября 2020-го министр обороны Сергей Шойгу заявил, что миссия в Сирии была необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным.
Он выразил уверенность, что страну было необходимо защитить от террористических угроз на дальних подступах. По его словам, с тех пор запрещенная в России группировка ИГИЛ была окончательно разгромлена, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, поставлен надежный заслон на пути расширения деятельности террористических организаций, решен ряд важных геополитических вопросов, в частности, завершена гражданская война в Сирии, предотвращен распад этой страны, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.
Армия,Андрей Красов,Сергей Шойгу,Совет Федерации,Госдума,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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