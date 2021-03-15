112 российских военных погибло в Сирии

Он выразил уверенность, что страну было необходимо защитить от террористических угроз на дальних подступах. По его словам, с тех пор запрещенная в России группировка ИГИЛ была окончательно разгромлена, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, поставлен надежный заслон на пути расширения деятельности террористических организаций, решен ряд важных геополитических вопросов, в частности, завершена гражданская война в Сирии, предотвращен распад этой страны, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.