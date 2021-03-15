112 российских военных погибло в Сирии

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Государственной думе
состоялся круглый стол на тему «Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов». В ходе него первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
сообщил, что в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.
Он выразил уверенность, что страну было необходимо защитить от террористических угроз на дальних подступах. По его словам, с тех пор запрещенная в России группировка ИГИЛ была окончательно разгромлена, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, поставлен надежный заслон на пути расширения деятельности террористических организаций, решен ряд важных геополитических вопросов, в частности, завершена гражданская война в Сирии, предотвращен распад этой страны, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.