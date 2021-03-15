Лондон решил укреплять кибервойска для «одоления врагов»

Лондон будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, чтобы противодействовать своим потенциальным противникам, говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона . Этот тезис будет также включён в Комплексный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и внешних отношений Британии, который планируется опубликовать на следующей неделе. В документе, по данным СМИ Соединённого Королевства, РФ будет фигурировать как «враждебное государство» и «самая большая угроза». По мнению экспертов, «российскую карту» островное государство разыгрывает, чтобы обосновать необходимость наращивания и усиления своих кибервойск в условиях пандемии и экономических проблем внутри страны.

Фото: Reuters © Luke MacGregor Reuters © Luke MacGregor

Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, опубликованном его канцелярией.

«Кибертехнологии революционно меняют наш образ жизни и способы ведения войны, точно так же, как сто лет назад это делала авиация. Мы должны наращивать свой кибернетический потенциал с тем, чтобы воспользоваться возможностями, которые он предоставляет, и повсеместно противодействовать тем, кто стремится использовать этот потенциал во вред нам и нашему образу жизни», — приводит канцелярия заявление главы правительства Соединённого Королевства.

По словам Джонсона, «новый всеобъемлющий подход к киберпотенциалу» позволит «продвигать интересы» Великобритании в мире.

Как отметили в канцелярии, эти тезисы будут включены в Комплексный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и внешних отношений Британии, который должен быть опубликован на следующей неделе. Кроме того, этот документ будет включать положения, реализация которых «позволит заметно улучшить» навыки британских специалистов по обнаружению противников, а также «нарушать их планы и сдерживать их, пользуясь плодами революции в использовании умных и кибернетических технологий».

«В обзоре будет обозначена важность кибертехнологий для нашего образа жизни — независимо от того, идёт ли речь об одолении наших врагов на поле боя, о создании более безопасного интернета или о разработке передовых технологий для улучшения качества жизни людей», — отмечается в заявлении.

В канцелярии Джонсона также подчеркнули, что в последние годы противники Великобритании «вкладываются в наращивание собственного потенциала и постоянно находят новые способы воспользоваться» уязвимостями страны и получить преимущество в киберпространстве.

«Нам требуется всеобъемлющий подход с тем, чтобы закрепить за собой конкурентное преимущество и быть впереди наших врагов», — говорится в сообщении.

В канцелярии анонсировали, что через несколько дней Джонсон объявит о дислокации штаб-квартиры новых Национальных кибернетических сил (National Cyber Force, NCF) — она должна разместиться на севере Англии, что «позволит установить «кибернетический коридор» через всю страну».

«Национальные кибернетические силы полностью преображают потенциал Великобритании в сфере проведения целенаправленных наступательных операций в киберпространстве, призванных заставить наших противников заплатить реальную цену», — подчеркнули в канцелярии премьер-министра.

«Российский след»

По данным газеты The Times, в британском Комплексном обзоре политики в области безопасности, обороны, развития и внешних отношений Россия будет фигурировать как «враждебное государство» и «самая большая угроза» для Соединённого Королевства. К Пекину же Лондон намерен относиться как к «коммерческому конкуренту».

Кроме того, по информации издания, в документе будут изложены планы по увеличению расходов на наступательное кибервооружение для противодействия РФ и КНР. В частности, британская сторона планирует расширить возможности Национальных кибернетических сил, о создании которых было объявлено в ноябре прошлого года. Эта структура была сформирована в том числе для пресечения злонамеренных действий других государств в киберсфере. NCF объединяют военных и сотрудников спецслужб под единым командованием.

В преддверии публикации Комплексного обзора Великобритании, который, как сообщает The Times, планируется обнародовать 16 марта, издание разместило статью под названием «Китай и Россия завладели инициативой в борьбе за киберпространство». Её автор Патрик Сандерс , глава Стратегического командования ВС королевства, пишет, что Лондон «уступает стратегическую инициативу» своим соперникам.

«Пока мы растрачивали свои силы на интервенции, скажем, в Ирак, другие использовали своё время и пространство для того, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай реализует стратегию «побеждай без применения силы», перестраивая мировой порядок; Россия совмещает средства вооружённой и невооружённой борьбы, чтобы изменить карту, стремясь повлиять на равновесие сил и подорвать единство наших обществ с помощью дезинформации. Обе страны завоёвывают серьёзное преимущество в области военных технологий информационного века», — утверждает британский генерал.

«Удобный инструмент для манипуляции»

Как напоминают аналитики, Британия неоднократно безосновательно обвиняла Россию в киберпреступлениях. По словам экспертов, таким образом Лондон готовил почву для расширения и укрепления своих киберсил.

Никита Данюк. «Великобритания много раз жаловалась на подобные атаки со стороны РФ, традиционно не предоставляя никаких доказательств. Теперь мы понимаем, что раскручивание темы «российской угрозы», в том числе и в киберсфере, — удобный инструмент для манипуляции общественным мнением в Соединённом Королевстве. В сознание британцев планомерно на протяжении многих лет внедряли тезис о том, что Москва постоянно пытается атаковать их страну», — напомнил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН , член Общественной палаты

По его словам, британская сторона такими действиями стремилась обосновать необходимость расширения и усиления своих кибервойск.

Схожей позиции придерживается и политолог Александр Асафов. По его словам, фабрикация подобных обвинений «необходима Лондону, чтобы мотивировать использование методов недобросовестной конкуренции против РФ».

«Обвиняя Москву, легче объяснить британцам, зачем королевство в разгар пандемии, экономического кризиса и проблем, связанных с брекситом, собирается выделять дополнительные деньги на расширение кибервойск и создание штаб-квартиры для них», — отметил Асафов в разговоре с RT.

Он добавил, что для решения внутриполитических задач Великобритания «стремится поддержать образ России как врага, с которым надо бороться всеми доступными способами». При этом аналитик подчеркнул, что РФ никогда не применяла никаких средств кибероружия против других стран.

«Об этом российское руководство неоднократно заявляло в ответ на беспочвенные обвинения британской стороны», — сказал он.

Никита Данюк, в свою очередь, спрогнозировал, что Британия, «мотивируя свои действия «российской угрозой», продолжит наращивать активность в киберпространстве.

«Причём делать она будет это не автономно, а в тесном сотрудничестве с теми же Соединёнными Штатами. Британия остаётся членом НАТО, которое проводит всё больше учений у границ России, связанных с потенциальным противостоянием в киберпространстве. Отрабатываются в том числе сценарии нападения, например, на критически значимые объекты инфраструктуры», — напомнил аналитик.

Кроме того, он полагает, что значительное наращивание киберсил Великобритании может представлять потенциальную опасность не только для России, но и для всего мира.

«Дело в том, что киберконфликты могут нанести колоссальный ущерб и международной системе безопасности, даже если атаки были изначально нацелены на одну страну», — сказал эксперт.

Как пояснил Асафов, любые кибератаки на инфраструктуру отдельного государства могут вывести из строя жизненно важные системы. Однако, по его словам, «возникают серьёзные сомнения относительно того, соразмерна ли квалификация Национальных кибернетических сил уровню систем безопасности России».

При этом Никита Данюк обратил внимание на то, что Великобритания не проявила интереса к инициативе российской стороны по борьбе с киберпреступностью.