"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" — написал японский пользователь под ником "ywc" в ответ на заявление Захаровой.
"Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!" — ответил ему другой комментатор, также ответив, что Токио пора перестать рассчитывать на помощь США и следует полагаться только на собственные силы, что, по его мнению, включает в себя изменение пацифистского настроения на более решительное.
"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" — написал пользователь "kon".