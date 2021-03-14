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Японцы вспомнили про ядерное оружие после заявления российского МИД

РИА Новости
46 минут назад
Читатели японских СМИ ярко отреагировали на комментарий официально представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможного размещения в Японии американских ракет наземного базирования. Перевод приводит InoSMI.
Дипломат отметила, что это может привести к новому витку гонки вооружений в мире и призвала все заинтересованные стороны к поиску дипломатического выхода из ситуации. При этом Захарова подчеркнула, что "появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию".
Это заявление широко растиражировали японские СМИ.
"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" — написал японский пользователь под ником "ywc" в ответ на заявление Захаровой.
"Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!" — ответил ему другой комментатор, также ответив, что Токио пора перестать рассчитывать на помощь США и следует полагаться только на собственные силы, что, по его мнению, включает в себя изменение пацифистского настроения на более решительное.
Другие читатели сошлись на мнении, что и внутри самой Японии возможное размещение американских ракет вызовет недовольство и критику.
"А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?" — написал пользователь "kon".
Пользователи "cka" и "iga" поддержали предыдущее высказывание, добавив, что Японии стоит развивать собственную разработку вооружения.
Армия,Мария Захарова,МИД,InoSMI.Ru,Россия,Япония,
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